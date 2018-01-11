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Столичных полицейских заподозрили в превышении полномочий при задержании белоруса

Столичных полицейских заподозрили в превышении полномочий при задержании белоруса

КИЕВ. 10 января. УНН. Прокуратура города Киева начала уголовное производство в отношении сотрудников полиции Голосеевского района по подозрению в превышении служебных полномочий при задержании белоруса. Об этом сообщает пресс-служба Киевской прокуратуры, передает УНН.

"Прокуратурой города Киева начато уголовное производство по признакам превышения власти или служебных полномочий сотрудниками Голосеевского управления полиции, проводивших обыск по месту жительства уроженца Республики Беларусь и его дальнейшего задержания", - говорится в сообщении.

Проведение досудебного расследования поручено следователям ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

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Кроме того, прокуратурой инициировано служебное расследование в отношении сотрудников местной прокуратуры, которые поддерживали в суде ходатайство о применении временного ареста в отношении данного гражданина.

Также изменена подследственность в другом уголовном производстве, начатом в сентябре прошлого года по факту незаконного хранения указанным мужчиной оружия и боеприпасов.

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Материалы расследования с целью полного и объективного исследования всех обстоятельств из Голосеевского управления полиции передано в Соломенское УП ГУНП в г. Киеве.

Источник: УНН
Теги: Киев, прокуратура, полиция
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