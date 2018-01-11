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Легкоатлетка Левченко установила новый молодежный рекорд Украины

Легкоатлетка Левченко установила новый молодежный рекорд Украины

Юлия Левченко

КИЕВ. 10 января. УНН. Традиционные легкоатлетические соревнования "Рождественские старты", которые проходили 9-10 января в Киеве, ознаменовались новым молодежным рекордом Украины по прыжкам в высоту в помещении в исполнении Юлии Левченко. Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ, передает УНН.

Основные соперницы серебряного призера чемпионата мира-2017 - киевлянка Ирина Геращенко и Юлия Чумаченко из Николаева - оставили Левченко в секторе наедине с планкой уже после отметки 1,92 м. Геращенко стала на этих соревнованиях второй (1,89), а Чумаченко - третьей (1,86). Зато Левченко продолжила штурмовать высоты, и с третьей попытки ей покорились 1,97. Это на один сантиметр лучше предыдущего молодежного рекорда Украины для помещений, который еще 24 года назад установила Ирина Михальченко.

Стоит отметить, что вместе с 20-летней прыгуньей в высоту подтвердила свой норматив на чемпионат мира-2018 в помещении, заработанный еще в прошлом году, барьеристка Анна Плотицина. Представительница Киевской области в забеге преодолела 60 м с/б за 8,14 с, а финал выиграла с результатом 8,08 с.

Примечательно, что в первый соревновательный день Левченко была награждена за победу в номинации "Мировое признание" премии "Спортивное созвездие-2017".

Как сообщалось ранее, Левченко трижды подряд признавали лучшей легкоатлеткой месяца в Украине.

Источник: УНН
Теги: Украина, легкая атлетика, рекорд
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