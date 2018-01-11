Легендарный биатлонист Бьорндален не попадет на Олимпиаду-2018

КИЕВ. 10 января. УНН. 20-кратный чемпион мира, 8-кратный олимпийский чемпион Уле-Айнар Бьорндален не сумел выполнить критерии перед стартом Олимпийских игр в Пхенчхане, передает УНН со ссылкой на Bild и L'equipe.

Будучи легендарным биатлонистом в истории, норвежец потерял последний шанс пробиться на ОИ-2018 на сегодняшний индивидуальной гонке пятого этапа Кубка мира, который стартовал в Рупольдинге. 43-летний ветеран несмотря на хорошее начало, допустил три промаха на последних двух выстрелах и финишировал только 42-м (+ 4:42 мин) сразу за украинцем Дмитрием Подручным.

В соответствии с критериями отбора к ОИ-2018, норвежец должен был попасть в шестерку лучших в одной из личных гонок Кубка мира или дважды попасть в топ-12. Лучшими результатами в этом сезоне для Бьорндалена является 18-е место в индивидуальной гонке и пасьюте на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

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Отметим, что критерии отбора уже выполнили пять норвежских биатлонистов - Йоханнес и Тарье Бё, Эмиль Свендсен, Ларс Биркеланд и Хенрик Л'Абе Лунн. Шестой возможный участник норвежской сборной на Олимпиаде, Эрленд Бьонтегорд, не смог выполнить критерии отбора, но по результатам на этапах Кубка мира превзошел Бьорндалена.

Добавим также, до начала Олимпиады пройдет еще один этап - в итальянском Антхольце, однако в нем, как уверяет тренерский штаб сборной Норвегии, примут участие только те биатлонисты, которые отобрались на Олимпийские игры.