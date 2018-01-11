Землетрясение произошло на севере Ирана

КИЕВ. 10 января. УНН. В иранской провинции Керманшах произошло землетрясение магнитудой 4,7, передает УНН со ссылкой на IRNA.

По данным иранского сейсмографические центра, толчки были зафиксированы в 19.26 по местному времени в 19 километрах от города Кузеран, за 22 километров от города Ревансер и в 30 километрах от города Камьяран.

Отмечено, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Сейчас сообщений о жертвах и разрушениях нет.

Как сообщал УНН, в Карибском море у побережья Гондураса произошло землетрясение магнитудой 7,6.