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Землетрясение произошло на севере Ирана

Землетрясение произошло на севере Ирана

КИЕВ. 10 января. УНН. В иранской провинции Керманшах произошло землетрясение магнитудой 4,7, передает УНН со ссылкой на IRNA.

По данным иранского сейсмографические центра, толчки были зафиксированы в 19.26 по местному времени в 19 километрах от города Кузеран, за 22 километров от города Ревансер и в 30 километрах от города Камьяран.

Отмечено, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Сейчас сообщений о жертвах и разрушениях нет.

Как сообщал УНН, в Карибском море у побережья Гондураса произошло землетрясение магнитудой 7,6.

Источник: УНН
Теги: землетрясение, Иран
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