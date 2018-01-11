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В столичном подземном паркинге сгорело авто

КИЕВ. 11 января. УНН. В Киеве на улице Кадетский Гай в подземном паркиге произошло возгорание автомобиля, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.

“ЧП в Киеве на ул. Кадетский Гай, 6: поджег автомобиля. В подземном паркинге произошло возгорание автомобиля Mercedes. Было очень большое задымление”, — говорится в повидомленнни.

Отмечено, что, по словам хозяина авто, это был поджог.

“Его версия подтверждается при осмотре машины и места возгорания — даже колесные диски полопались от температуры”, — добавляет сообщество.

Кроме того, в результате инцидента незначительно пострадал припаркованный рядом автомобиль марки Skoda.

Пострадавших в результате пожара нет.

Сейчас на месте работают бойцы ГСЧС, патрульная полиция, следственно-оперативная группа и скорая помощь.

Как сообщал УНН, человек в Киеве поджег квартиру, чтобы скрыть убийство.

 

Источник: УНН
Теги: пожар, Киев, авто, парковка
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