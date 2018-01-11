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В Киеве "скорая" протаранила авто: 5 пострадавших

В Киеве "скорая" протаранила авто: 5 пострадавших

КИЕВ. 11 января. УНН. В столице на улице Глушкова автомобиль скорой помощи протаранил попутную легкововушку. В результате аварии 5 человек пострадали, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.

“ДТП в Киеве на Глушкова: 5 пострадавших. Скорая одной из частных фирм, перевозя ребенка, протаранила попутный Шевроле, который решил хитро развернуться в дырке отбойника”, — говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали все 5 человек экипажа скорой. А ребенка пересадили в другой автомобиль.

Отмечено, что удар пришелся в левый борт авто.

Как сообщал УНН, в столице на Соломенской площади автомобиль врезался в столб. В результате ДТП водитель оказался в реанимации.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев, скорая помощь, пострадавшие
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