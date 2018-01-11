Рыбалка получил почти полмиллиона грн роялти от компании, торгующей с ОРДЛО

КИЕВ. 11 января. УНН. Народный депутат Сергей Рыбалка внес изменения в свою декларацию о доходах, сообщив о получении почти полмиллиона гривен роялти от ООО "Снек Експорт", передает УНН со ссылкой на соответствующие данные портала НАПК.

Так, радикал получил роялти (платеж получен за пользование или за предоставление права пользованием торговой маркой, зарегистрированным знаком на товары и услуги) от компании ООО "Снек Експорт" в размере 445 тыс. грн 061 грн.

Компания ООО "Снек Експорт" входит в состав корпорации "S.Group" и принадлежит отцу нардепа С.Рыбалки - В.Рибалке. Корпорация выпускает такие снеки как: семечки "Semki", орешки "Казацкая слава", фиcташкы "Мачо", сухарики "Snekkin", чипсы и др.

Против должностных лиц семейного ООО Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по подозрению в финансировании терроризма. Речь идет об организации сбыта снеков на территории ОРДЛО, а также их продажа в РФ. Два менеджера снеквого бизнеса Рыбалок сейчас арестованы.

Добавим, что факты продажи снеков, производимых компаниями "радикала", на оккупированных территориях журналисты впервые зафиксировали еще в конце 2016 года. Впоследствии, СМИ даже назвали дистрибьюторов, через которых компании Рыбалки торгуют с ОРДЛО.

В СБУ пока планируют применить к бизнесу нардепа антироссийские экономические санкции.

Накануне такие санкции уже были введены против связанной с бизнесом Рыбалки российской компании ООО "Снек-групп".

Указанная фирма зарегистрирована по адресу: 398042, Россия, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Пестеля, 38. По этому же адресу находится и компания ООО "Мега Трейд", которая владеет снековым заводом.

Обе фирмы представляют ряд брендов снековой продукции (орешки, фисташки и т.д.). Однако эти бренды фактически являются близнецами украинских торговых марок снеков, которые выпускает семейная корпорация Рыбалки (S.Group).

Заметим, что Липецкий снековый завод Рыбалки журналисты обнаружили в апреле 2017 года.