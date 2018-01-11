Новости: Политика
Четверг, 11 января 2018, 15:03 • Александр Сивачук
Съезд судей Украины состоится 5-7 марта
КИЕВ. 11 января. УНН. Очередной XV съезд судей Украины запланирован на 5-7 марта 2018 года. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Совета судей Украины.
“Съезд судей состоится 5-7 марта”, — сказали в пресс-службе.
По их информации, среди основных вопросов повестки дня съезда судей — осуществление правосудия, выборы одного члена в Высшую квалификационную комиссию судей и Высший совет правосудия.
Напомним, 13 ноября 2017 года на XIV внеочередном съезде судей Украины избрал своей квоте судью Конституционного суда Украины Виктора Городовенко.
Источник: УНН
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