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Съезд судей Украины состоится 5-7 марта

Съезд судей Украины состоится 5-7 марта

КИЕВ. 11 января. УНН. Очередной XV съезд судей Украины запланирован на 5-7 марта 2018 года. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Совета судей Украины.

“Съезд судей состоится 5-7 марта”, — сказали в пресс-службе.

По их информации, среди основных вопросов повестки дня съезда судей — осуществление правосудия, выборы одного члена в Высшую квалификационную комиссию судей и Высший совет правосудия.

Напомним, 13 ноября 2017 года на XIV внеочередном съезде судей Украины избрал своей квоте судью Конституционного суда Украины Виктора Городовенко.

Источник: УНН
Теги: судьи
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