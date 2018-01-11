Съезд судей Украины состоится 5-7 марта

КИЕВ. 11 января. УНН. Очередной XV съезд судей Украины запланирован на 5-7 марта 2018 года. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Совета судей Украины.

“Съезд судей состоится 5-7 марта”, — сказали в пресс-службе.

По их информации, среди основных вопросов повестки дня съезда судей — осуществление правосудия, выборы одного члена в Высшую квалификационную комиссию судей и Высший совет правосудия.

Напомним, 13 ноября 2017 года на XIV внеочередном съезде судей Украины избрал своей квоте судью Конституционного суда Украины Виктора Городовенко.