Менее 3% украинцев считают борьбу с коррупцией успешной - опрос

КИЕВ. 11 января. УНН. Лишь 2,5% украинцев считают борьбу с коррупцией в Украине "вполне успешной". Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, передает УНН.

Так, 46,1% процент опрошенных считает борьбу с коррупцией полностью провальной, 33,5% - преимущественно неуспешной, но есть и определенные успехи, 12,2% - преимущественно успешной, но есть еще немало нерешенных проблем. Еще 5,7% затруднились ответить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В прошлом году за коррупцию к ответственности привлечено около 1 тыс. военных

Кроме того, следует отметить, что 73,7% респондентов считают, что страна движется в неправильном направлении, а 74,6% ответили, что сигналом того, что страна движется в правильном направлении стало бы окончания боевых действий на Донбассе.

Опрос был проведен в период с 15 по 19 декабря 2017 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2004 респондента в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ЕС заявили, что в Украине нужно немедленно создать Антикоррупционный суд

Напомним, ранее глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Европейский союз обеспокоен определенными событиями в сфере борьбы с коррупцией в Украине.