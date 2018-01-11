Женщину, которая "минировала" Киевскую ГЭС, отправили в психбольницу

КИЕВ. 11 января. УНН. Суд отправил на принудительное психиатрическое лечение женщину, которая делала заявления о минировании плотины Киевской ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба Судебной власти Украины, УНН.

"11 января 2018 года Вышгородским районным судом Киевской области удовлетворено ходатайство прокурора о применении принудительных мер медицинского характера к обвиняемому Лицу по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Украины, которая неправильно информировала правоохранительные органы через телефонные звонки на "102" о заминировании ГЭС в городе Вышгород", - говорится в сообщении.

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Напомним, что 8 декабря 217 года судом было изменено обвиняемой меру пресечения из содержания под стражей на помещение в психиатрическое учреждение, на основании того, что последняя страдает хроническим психиатрическим заболеванием.