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Нацсовет предлагает сократить переходный период для языковых квот на ТВ

Нацсовет предлагает сократить переходный период для языковых квот на ТВ

КИЕВ. 11 января. УНН. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания предложила Верховной Раде внести изменения в закон о языковых квот на телевидении, чтобы переходный период для внедрения этих норм перенести с октября на март-апрель этого года, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службу Нацсовета.

"Регулятор предлагает Верховной Раде Украины инициировать пересмотр законодательных норм с тем, чтобы переходный период завершился не позднее, чем в марте-апреле этого года. Только такой подход уже сейчас будет стимулировать телеканалы позаботиться о качестве эфира", - заявили в Нацсовете.

В пресс-службе регулятора отметили, что закон о языковых квотах на телевидении не оправдал надежд из-за установленного переходного периода, который продлится до 13 октября 2018 года.

"Предусмотренная переходными положениями норма, что к передачам, выполненным на украинском языке, засчитывается весь телевизионный продукт национального и собственного производства, нивелировала все ожидания. Переходный период был предусмотрен, чтобы вещатели скорректировали свои производственные задачи, научили своих ведущих и авторов программ и передач, подготовили или привлекли новых, качественно обновили свой контент и увеличили выход собственного продукта. Некоторые каналы не ориентированы на качественные преобразования - они оставили эфир неизменным, лишь формально обеспечивая соблюдение законодательных требований", - рассказали в ведомстве.

Напомним, 23 мая Рада ввела 75% квоты русскоязычного контента на ТВ.

13 октября 2017 года вступил в силу закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации, которым устанавливается 75% квоты якраиноязычного контента на телевидении.

Источник: УНН
Теги: Нацсовет, телевидение
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