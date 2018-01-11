В Карпатах белорусских туристов оштрафовали за георгиевскую ленту

ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 11 января. УНН. Яремчанский городской суд Ивано-Франковской области оштрафовал белорусских туристов, которые приехали на территорию Украины с запрещенной в стране символикой. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Яремчанском отделения полиции ГУНП в Ивано-Франковской области.

Как сообщил начальник Яремчанского ГО Нацполиции Юрий Миронюк, в село Поляница заехал автомобиль Mercedes Vito, на лобовом стекле которого была прикреплена георгиевская лента.

"Депутат вместе с местными активистами и бойцами АТО задержали туристов и потребовали убрать эту ленту, которая запрещена в Украине. После того, как те отказались ее снимать, активисты вызвали оперативную группу", - рассказал Миронюк.

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Он отметил, что правоохранители составили на водителя административный протокол по ст. 173 и объяснили туристам, георгиевская лента в Украине законодательно запрещена с июня 2017 года, и за ее использование предусмотрен штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов.

"По постановлению полиции Яремчанский городской суд оштрафовал нарушителей на 2 тыс. 550 грн (150 необлагаемых минимумов). Штраф туристами был уплачен без возражений", - добавил он.

Напомним, 15 июня 2017 вступил в силу Закон Украины "О внесении изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты".