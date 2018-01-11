В Британии призвали провести повторное голосование по Brexit

КИЕВ. 11 января. УНН. Один из лидеров кампании Brexit Найджел Фарадж в четверг заявил, что он обдумывает идею проведения второго референдума о членстве Великобритании в Европейском Союзе, утверждая, что повторное голосование подтвердит победу "выхода" из ЕС и прекратит дискуссию, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Возможно, только возможно, я думаю, что мы должны провести второй референдум ... о членстве в ЕС", - сказал Фарадж в эфире канала "Channel Five".

"Я думаю, что если мы проведем второй референдум о членстве в ЕС, мы закроем этот вопрос на поколения. Процент голосующих за "выход", в следующий раз был бы намного выше, чем был в прошлом", - отметил он.

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Фарадж, бывший лидер Партии независимости Великобритании (UKIP), был одной из ключевых фигур в решении о проведении референдума по Brexit в 2016 году.

Комментируя его слова, пресс-секретарь премьер-министра Весы Май сказал, что в Великобритании "не будет второго референдума".

Как сообщал УНН, опрос в Великобритании выявил рост количества противников Brexit.