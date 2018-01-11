В США заявили, что мандат миссии ОБСЕ распространяется на Крым как часть Украины

КИЕВ. 11 января. УНН. Временно поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан поздравил министра иностранных дел Италии Анджелино Альфано в должности председательствующего Постоянного совета ОБСЕ и поддержал его позицию относительно важности конфликта в Украине, а также указал, что мандат СММ ОБСЕ распространяется на Крым как часть Украины, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

"Российская оккупация и претензии на аннексию Крыма, а также ее действия на востоке Украины нарушают международное право, противоречат обязательствам России и угрожают принципам ОБСЕ", - отметил американский дипломат.

"Пока Россия не отведет свои силы из Донбасса и не прекратит оккупацию Крыма, не выполнит в полной мере свои обязательства в рамках минских договоренностей, мы не можем двигаться вперед", - подчеркнул Г.Камиан.

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Он также обратил внимание на сложные условия, в которых работают наблюдатели ОБСЕ на Донбассе.

"Россия и ее представители продолжают запугивать, преследовать и нападать на наблюдателей" специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, "не позволяя им выполнять свою задачу", указал он.

"Наблюдательная миссия должна иметь возможность предоставлять странам-членам своевременную, беспристрастную информацию с места, включая из Крыма, который остается частью целостной Украины и поэтому подпадает под мандат миссии", - отмечается в заявлении.

Представительство США при ОБСЕ призвало Италию провести организационную реформу наблюдательной миссии, которая значительно увеличилась. В заявлении указано, что такая реформа должна включать укрепление безопасности, улучшение координации деятельности миссии и разработку плана по следующему управлению.

Среди других приоритетов для ОБСЕ, США отметили ситуацию в таких регионах как Приднестровье и Нагорный Карабах.

Напомним, Италия, которая начала председательствовать в ОБСЕ, пообещала поддержку Украине.