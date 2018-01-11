Руководитель Запорожского морга требовал 16 тыс. грн взятки

КИЕВ. 11 января. УНН. За вымогательство 16 тыс. грн взятки задержан руководитель коммунального учреждения "Запорожское областное патологоанатомическое бюро". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области, передает УНН.

"Досудебным расследованием было установлено, что руководитель указанного коммунального учреждения требовал от физического лица - предпринимателя за решение вопроса относительно беспрепятственного подписания актов выполненных по договору работ и перечисления денежных средств неправомерную выгоду в размере 16 тыс. грн, что составляет 10% от суммы заключенного договора, в котором речь идет о предоставлении услуг по выполнению инвентаризации и получения разрешения на выбросы и инвентаризацию отходов", - говорится в сообщении.

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Чиновника задержали при получении указанной суммы денег.