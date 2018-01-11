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Руководитель Запорожского морга требовал 16 тыс. грн взятки

Руководитель Запорожского морга требовал 16 тыс. грн взятки

КИЕВ. 11 января. УНН. За вымогательство 16 тыс. грн взятки задержан руководитель коммунального учреждения "Запорожское областное патологоанатомическое бюро". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области, передает УНН.

"Досудебным расследованием было установлено, что руководитель указанного коммунального учреждения требовал от физического лица - предпринимателя за решение вопроса относительно беспрепятственного подписания актов выполненных по договору работ и перечисления денежных средств неправомерную выгоду в размере 16 тыс. грн, что составляет 10% от суммы заключенного договора, в котором речь идет о предоставлении услуг по выполнению инвентаризации и получения разрешения на выбросы и инвентаризацию отходов", - говорится в сообщении.

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Чиновника задержали при получении указанной суммы денег.

Источник: УНН
Теги: взятка, Запорожье
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