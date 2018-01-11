САП ожидает экстрадиции Чауса в марте

КИЕВ. 11 января. УНН. После завершения рассмотрения судебного процесса на обжалование отказа в политическом убежище в Молдове, судья-беглец Чаус может быть передан Украине уже в марте 2018 года. Об этом во время брифинга заявил заместитель руководителя САП Владимир Кривенко, передает корреспондент УНН.

"Мы его очень ждем (судья Чауса - ред). Дело готово, мы обращались со спецрасследованием, поскольку местонахождение его известно - Кишинев. Суд пока и не удовлетворил и не отказал нам в этом ходатайстве (об экстрадиции - ред.).

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Мы надеемся, что политические процессы в Молдове сдвинут процесс по Чаусу. Известно, что ему отказано в политическом убежище в Молдове, и он оспаривает это решение в судебных инстанциях. Коллеги из Молдовы говорили, что до конца января этот вопрос должен быть решен. Мы рассчитываем, что в марте он будет выдан", - резюмировал В.Кривенко.

Напомним, Высший совет правосудия временно отстранила от должности судью Днепровского районного суда Николая Чауса, которого поймали на взятке в 150 тыс. долл.

9 августа 2016 детективы НАБУ разоблачили судью Чауса при получении неправомерной выгоды в сумме 150 тыс. долл. за вынесение решения суда в интересах подсудимого. Сообщение о подозрении в совершении правонарушения по ч.4 ст.368 УК ему направили 11 августа. 6 сентября 2016 Верховная Рада Украины дала согласие на задержание судьи и его арест. 27 октября 2017 в розыск судью Чауса объявил Интерпол.