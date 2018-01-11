Эпидемии гриппа нет ни в одной из областей

КИЕВ. 11 января. УНН. В течение первой недели 2018 года активность гриппа в регионах Украины остается низкой. Ни в одной из областей эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обнародованные Минздравом данные.

Как отмечается, гриппом и ОРВИ за первую неделю нового года заболели 127 тысяч 871 человек, что типично для этого времени года и на 13,3% меньше прошлой неделе. Среди заболевших 66,1% - дети в возрасте до 17 лет.

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Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в Киевской - 529,5, наименьший в Закарпатской областях - 151,8 на 100 тыс. населения.

В целом госпитализированы 4,4% лиц от общего количества заболевших, среди них больше всего детей в возрасте 0-4 года. Также указано, что смертей из-за осложнений от гриппа на этой неделе не зафиксировано.

За отчетный период исследовано 57 образцов материалов от пациентов с подозрением на грипп и ОРВИ, в 8 случаях определена РНК вируса гриппа типа B.

С начала сезона, прививки против гриппа сделали 175 тысяч 674 человека.

Напомним, во Франции бушует эпидемия гриппа, умерло более 30 человек.