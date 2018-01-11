В САП рассказали, когда продолжат рассматривать дело Охендовского

КИЕВ. 11 января. УНН. Дело председателя ЦИК Михаила Охендовского будет восстановлено ​​после того, как в Украине поступят ответы на международные поручения из пяти стран. Об этом во время брифинга заявил заместитель руководителя САП Владимир Кривенко, передает корреспондент УНН.

“По делу Охендовского — пока в шесть стран, пять Евросоюза и США, направленные международные поручения, но пока пришел ответ на одно поручение. После получения ответов на все международные поручения дело будет восстановлено. Для того, чтобы при передаче дела в суд и принятия законного решения были данные из всех государств”, — заявил В.Кривенко.

Он добавил, что США обещают дать ответ в марте-апреле 2018 года, кроме того, ожидаются подобные действия от Германии, Бельгии, Франции.

“Как правило, эти международные поручения длятся около 4-5 месяцев, и где-то скоро они должны быть. Но не факт, что поручение дойдет с полной информацией, и не факт, что другие вопросы мы будем устанавливать через поручения”, — резюмировал В.Кривенко.

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Напомним, 9 июня 2017 года Специализированная антикоррупционная прокуратура остановила следствие по делу главы Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского до получения ответов по международной правовой помоще в рамках досудебного расследования от других государств.

Как сообщал УНН, 13 декабря прошлого года детективы НАБУ сообщили председателю ЦИК Михаил Охендовский о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины (“получение взятки в крупном и особо крупном размерах лицом, занимающим особо ответственное положение”). Указанные статьи действовали на момент совершения преступления. Речь идет о “черной бухгалтерии Партии регионов”.

Однако в марте 2017 года председателя Центральной избирательной комиссии Украины Михаила Охендовского объявили пострадавшим в уголовном производстве о действиях детективов Национального антикоррупционного бюро Украины к нему. Впоследствии Генеральная прокуратура Украины закрыла дело, которое было открыто по решению Печерского районного суда Киева, по нарушению САП и НАБУ прав председателя ЦИК Михаила Охендовского.