США признали Украину безопасней, чем Россия для путешествий

КИЕВ. 11 января. УНН. В Государственном департаменте США опубликовали рекомендации для американцев о посещении различных точек мира, Украину признали безопасной чем Россия. Об этом говорится в новых рекомендациях от Госдепа для американцев, план путешествия за границу, передает УНН.

В рекомендациях, страны мира разделены на 4 категории по уровню безопасности для путешественников.

Украина, наряду с Германией, Францией, Данией и Соединенным Королевством, оказалась во второй категории стран, в которых туристам из США рекомендуют проявлять "повышенную осторожность".

"Следует помнить о повышенном риске безопасности. Государственный департамент предоставляет дополнительные советы для путешественников в этих областях ", - говорится в рекомендациях Госдепа.

Так, в случае с Украиной в США предостерегают путешественников от посещения территорий Донбасса и Крыма, а также советуют:

- избегать демонстраций и толп;

- не оказывать сопротивления при попытках ограбления;

- следить за местными СМИ на предмет "громких событий" и корректировать планы на основе новой информации;

- перед поездкой посмотреть отчеты о преступлениях и состояние безопасности в Украине;

- иметь план на случай чрезвычайных ситуаций.

К первой категории рекомендаций госдепа вошли страны, где необходимо соблюдать стандартные меры безопасности. Среди них - Финляндия, Норвегия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Беларусь, Греция и другие.

К третьей, куда попала Россия, в США рекомендуют "повторно обдумать" путешествия, в частности потому, что там "сохраняется опасность терроризма", а "граждане США часто подвергаются различным притеснениям". В третью группу также попали Турция, Нигерия, Пакистан, Венесуэла, Куба и другие.

В четвертой группе - страны, от поездок в которые Госдеп рекомендует отказаться. Это Афганистан, Иран, Ирак, Центральноафриканская республика, Сомали, Сирия, КНДР, Йемен, Южный Судан, Мали и Ливия.

Напомним, правительство США выступил с предупреждением, рекомендовав американцам избегать поездок в Россию из-за террористической угрозы, а также "преследование, ненадлежащее поведение и вымогательство со стороны правоохранительных органов и других чиновников".