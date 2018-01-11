В Черновцах срывание флага ЕС и Румынии полиция квалифицировала как кражу

КИЕВ. 11 января. УНН. Полиция Черновцов задержала 18-летнего молодого человека, который сорвал флаги ЕС и Румынии, и квалифицировала его действия как кражу. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Черновицкой области, передает УНН.

"Поскольку заявитель отметил, что расценивает похищение флагов Европейского Союза и Румынии, как политическую провокацию, направленную на обострение межрасовых отношений, полицейские тщательно отработали данную версию", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате проведенных мероприятий было установлено, что кражу флагов совершил студент одного из черновицких вузов. Парень объяснил, что пошел на нарушение закона из-за спора с друзьями. Похищенные флаги нарушитель принес домой. А когда полицейские разоблачили его, добровольно отдал украденное. Проживая в одном из румыноязычных районов области и являясь представителем данной этнической общины, он не преследовал каких-либо политических мотивов.

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В дальнейшем изъятые флаги правоохранители вернули потерпевшей стороне.

Парню объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНН, группа молодых людей 16 декабря 2017 года сорвала флаги ЕС и Румынии из здания культурного центра "Eudoxiu Hurmuzachi" в Черновцах.