В Одессе произошел масштабный пожар: загорелась крыша ресторана

ОДЕССА-КИЕВ. 11 января. УНН. Пожарные Одессы ликвидируют масштабный пожар на 16-й станции Большого Фонтана. -За сильного ветра площадь пожара увеличивается. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе ДСНС в Одесской области.

"Возгорание огня произошло на крыше ресторана, расположенного на Фонтанской дороге, 118. Первоначально общая площадь пожара составила около 40 квадратных метров. Спасатели сразу приступили к тушению пожара, но из-за сильного ветра огонь быстро распространился с 40 до 300 квадратных метров, и пожарным пришлось привлечь дополнительные пожарные подразделения", - говорится в сообщении.

Отметим, что в здании, кроме ресторана, расположенный универсальный магазин и аптека. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Как сообщал УНН, в столичном подземном паркинге сгорело авто.