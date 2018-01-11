Мэй заявила, что работает над обеспечением лучшей сделки по Brexit с ЕС

КИЕВ. 11 января. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что работает над тем, чтобы обеспечить лучшую торговую сделку по Brexit с Европейским Союзом после того, как мэр Лондона предупредил, что Британия может потерять почти 500 тысяч рабочих мест. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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"То, о чем идет речь, является сценарием "без сделок". То, что мы делаем, - это работаем над лучшей сделкой для британцев по Brexit. Мы можем добиться договоренностей и соглашений с Европейским Союзом и я уверена, что мы сможем добиться многого", - сказала Т.Мэй.

Напомним, ранее сообщалось, что Брюссель считает, что "переходный период" после выхода Великобритании из блока должен завершиться до 31 декабря 2020 года.