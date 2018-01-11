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В Минобразования объяснили, как будет происходить повышение зарплат учителей

В Минобразования объяснили, как будет происходить повышение зарплат учителей

КИЕВ. 11 января. УНН. Повышение зарплат учителям в 2018 году произойдет за счет роста размеров максимальной надбавки педагогическим работникам от 20% до 30%, при этом нижняя граница надбавки составит 5%. Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

“В 2018 году размеры максимальной надбавки педагогическим работникам вырастут от 20% до 30%. Также установлен нижний предел такой надбавки — не менее 5%. По предварительным подсчетам Министерства образования и науки ожидаемая средняя зарплата школьного учителя с января 2018 года должна составить 7,6 тысяч гривен”, - отметила она.

По словам Гриневич, надбавку не менее 20% должны получать:

  • учителя школ, в которых обучение в начальных классах осуществляется по стандартам Новой украинской школы;
  • учителя украинского языка и литературы школ с обучением на языках национальных меньшинств.

Как добавила министр образования, с 1 сентября 2018 года увеличение зарплаты обязательно должно быть распространено не только на педагогов, которые получают зарплату за счет государственного бюджета, но и всех педагогов, в том числе тех, которые получают зарплату из местных бюджетов — воспитатели детсадов, мастера в профессионально-технических учебных заведениях и другие.

Напомним, 11 января на своем заседании Кабинет министров принял постановление “О повышении оплаты труда педагогических работников”.

Источник: УНН
Теги: зарплата, Минобразования, учитель
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