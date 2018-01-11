Новости: Происшествия
Четверг, 11 января 2018, 17:05 • Артем Жданов
В Донецкой области в лесополосе мужчина нашел 22 гранаты
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 11 января. УНН. Вчера вечером в Александровское отделения полиции поступила информация о том, что в лесополосе за селом Высокополье местный житель нашел металлический тубус с боеприпасами. Об этом сообщают в пресс-службе Краматорского отдела полиции, передает УНН.
"Прибывшие на место происшествия правоохранители оцепили опасный участок и охраняли ее от посторонних лиц. Внутри тубуса обнаружено 22 предмета, похожие на гранаты и РГД-5, а также 7 взрывателей", - отмечают в ведомстве.
Совместно с взрывотехниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям находку изъяли для дальнейшей утилизации.
Как сообщал УНН, в Харькове от взрыва гранаты погиб директор пансионата для престарелых.
Источник: УНН
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