В Донецкой области в лесополосе мужчина нашел 22 гранаты

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 11 января. УНН. Вчера вечером в Александровское отделения полиции поступила информация о том, что в лесополосе за селом Высокополье местный житель нашел металлический тубус с боеприпасами. Об этом сообщают в пресс-службе Краматорского отдела полиции, передает УНН.

"Прибывшие на место происшествия правоохранители оцепили опасный участок и охраняли ее от посторонних лиц. Внутри тубуса обнаружено 22 предмета, похожие на гранаты и РГД-5, а также 7 взрывателей", - отмечают в ведомстве.

Совместно с взрывотехниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям находку изъяли для дальнейшей утилизации.

Как сообщал УНН, в Харькове от взрыва гранаты погиб директор пансионата для престарелых.