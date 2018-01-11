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Вспышка заболеваемости корью в Украине продержится еще примерно месяц - эксперт

Вспышка заболеваемости корью в Украине продержится еще примерно месяц - эксперт

КИЕВ. 11 января. УНН. Вспышка заболеваемости корью в Украине продержится еще около месяца. Об этом УНН сообщил и.о. главного врача ГУ "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского НАМН Украины" Александр Карловский.

"Зима - это сезон кори. Это (уровень заболеваемости - ред.) еще увеличится незначительно. Думаю, до конца января - начала февраля вспышка заболеваемости еще продержится, а потом пойдет на спад", - сказал Карловский.

Вместе с тем, по мнению врача, пока не стоит говорить об эпидемии кори, так как вспышки этой болезни регистрируются каждый год.

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"Да, каждый год. Тотальной эпидемии я не чувствую, каждый год есть заболеваемость корью. Вспышки кори могут зависеть от многих факторов, это сезонная болезнь. Большой эпидемии кори не может быть, потому что большинство болеет (корью - ред.) в детстве и иммунитет после этого пожизненный. Не бывает такого, чтобы все подряд были в зоне риска", - отметил Карловский.

Напомним, в столице уже зафиксировали 66 случаев заболевания корью.

Источник: УНН
Теги: Украина, врачи, корь
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