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Украинские биатлонистки вошли в топ-5 этапа Кубка мира в Рупольдинге

Украинские биатлонистки вошли в топ-5 этапа Кубка мира в Рупольдинге

КИЕВ. 11 января. УНН. На биатлонном комплексе в Рупольдинге (Германия) прошла женская индивидуальная гонка пятого этапа Кубка мира, передает УНН.

Самой высокой среди украинок стала Юлия Джима, которая закрыла все мишени и добралась до финиша в шаге от медали,  +46,9 секунды победительнице итальянцы Вирер. Серебряная награда в активе финки Кайсы Макаряйнен (1) +13,3 сек, а "бронза" в канадки Розанны Кроуфорд (0) +21,2 сек, которая завоевала первую в карьере медаль этапа Кубка мира.

Сразу за Джима финишировала Валентина Семеренко - 5-(0) + 51,4 с, которой также удалось попасть в цветочну церемонию. Анастасия Меркушина финишировала 20-й (2) +2:22.9 мин, Юлия Журавок - 62-я (3) +4:50.2 мин.

После двух огневых рубежей наша Ирина Варвинец с чистой стрельбой держалась одной из лидеров гонки, но два промаха на следующих рубежах привели ее только до 21 места (2) +2:29.7 мин.

Стоит отметить, что к концу гонки не дошла капитан женской сборной Елена Пидгрушная, которая сошла с трассы на последнем круге.

Добавим также, завтра в Рупольдинге пройдет мужская эстафета.

Как сообщал УНН, биатлонист Прима попал в очковую зону дебютной гонки в Рупольдинге.

 

Источник: УНН
Теги: биатлон
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