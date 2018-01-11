Уникальную карту Крыма начали ткать в Кропивницком

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 11 января. УНН. Сегодня в областном госпитале для ветеранов войны мастер ковроткачества Валентина Добровольская начала работу над созданием тканой карты Крыма. Это часть всеукраинского проекта "Тканая Украина", инициированного номинантом гранта Президента Украины Дарьей Алексеенко, сообщает корреспондент УНН.



К созданию полотна в частности присоединились работники медицинского учреждения, волонтеры и даже участник АТО, который находится на лечении в госпитале.

"Мастер из Крыма сделал схему, отправил ее, и мы по этой схеме будем работать. Имя мастера озвучивать не будем, вы же понимаете, в которой они там ситуации. Я все время работаю с военными, я хочу, чтобы они знали, что Крым - это Украина, и они имеют право на первые стежки в этой работе, они достойны того, чтобы ее начать. Я хочу, чтобы все знали, что Крым - это Украина", - сказала В.Добровольская.

"В прошлый четверг начали ткать карту Кировоградской области, но наша мастерица Валентина Добровольская взялась еще и за карту Крыма. В результате наша единая неделимая Украина будет собрана со всех частей и подарена Донецкому областному музею. Мы уверены в том, что наша Украина - единая, неделимая", - отметил первый заместитель председателя ОГА Сергей Коваленко.

Справка УНН. Проект предусматривает изготовление в традиционных ткацких техниках, присущих каждому региону, тканого панно "Карта Украины", граница государства на котором будет представлена в виде непрерывного тканого пояса, что символизирует целостность.