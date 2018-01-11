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В 2017 полицейские обнаружили 346 преступлений в сфере торговли людьми - Крищенко

В 2017 полицейские обнаружили 346 преступлений в сфере торговли людьми - Крищенко

КИЕВ. 11 января. УНН. В 2017 году правоохранительные органы Украины обнаружили 346 преступлений в сфере торговли людьми. О результатах работы подразделения за 2017 рассказал начальник Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Национальной полиции Артем Крищенко, со ссылкой на пресс-службу МВД передает УНН.

В частности, разоблачены и задержаны члены 16 организованных преступных групп. Злоумышленникам объявлено 149 подозрений. Кроме того, работниками полиции выявлено 10 ОПГ, действовавших в сфере сексуальной эксплуатации граждан. Еще две ОПГ действовали в сфере незаконной миграции.

Артем Крищенко подчеркнул, что в течение прошлого года количество выявленных уголовных правонарушений, связанных с торговлей людьми, выросло втрое (346 фактов - против 115 в 2016 году). Следовательно, в этих делах объявлено 149 подозрений (против шестьдесят шести в 2016 году). Из этого количества 137 подозрений объявлено по фактам, выявленным в 2017 году. Таким образом, о подозрении злоумышленникам объявлено в 40 процентах из числа зарегистрированных преступлений.

Напомним, ранее судимый житель Менского района (Черниговская область) во время семейной ссоры избил и порезал ножом жену, после чего и скончалась в больнице.

Источник: УНН
Теги: торговля людьми, Украина, полиция, ОПГ
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