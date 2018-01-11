Из-за кори в Одесской области умер 5-летний мальчик

ОДЕССА-КИЕВ. 11 января. УНН. В Белгород-Днестровском с диагнозом "корь" умер пятилетний ребенок. Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения Одесской ОГА Вячеслав Полясный, передает корреспондент УНН.

По его словам, это первый смертельный случай в 2018 году в Одесской области. В связи с высоким уровнем заболеваемости корью школьникам продлят зимние каникулы в общеобразовательных учебных заведениях до 20 января.

За этот период с населением будет проводиться массовая разъяснительная работа по обязательной вакцинации детей, а также лиц из так называемых "групп риска" - работников медицинской и образовательной сфер.

Во время заседания комиссии ТЭБ и ЧС было принято решение поручить областном департамента образования и науки принять ряд мер для того, чтобы в общеобразовательные учреждения Одесской области не принимали детей, не прошедших прививку от кори.

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"Надо разорвать цепочку передачи заболеваний. Это можно сделать двумя путями: либо прекратить деятельность данных учреждений, либо не допускать туда детей, не имеющих прививки от кори, ведь они могут заболеть и передать инфекцию другим", - сообщил В.Полясный.

Также на заседании комиссии было решено выделить средства из областного бюджета в соответствии с расчетами, которые предоставляет департамент здравоохранения Одесской облгосадминистрации, на закупку вакцин для иммунизации работников медицинской и образовательной сфер.

Как сообщал УНН, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что в Украине нет эпидемии кори.