На красной ветке столичного метро ограничили движение из-за поломки поезда

КИЕВ. 11 января. УНН. Участок Красной ветви "Левобережная" - "Арсенальная" остановилась из-за неисправности поезда, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевского метрополитена в Facebook.

"Внимание! Красная ветка. Едем "Лесная" - "Дарница", "Академгородок" - "Крещатик". Участок "Левобережная" - "Арсенальная" - остановка из-за неисправности поезда", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, в течение прошлого года Киевский метрополитен перевез почти полмиллиарда пассажиров, что на 2,8% больше, чем годом ранее.