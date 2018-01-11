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Новости: Киев
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На красной ветке столичного метро ограничили движение из-за поломки поезда

На красной ветке столичного метро ограничили движение из-за поломки поезда

КИЕВ. 11 января. УНН. Участок Красной ветви "Левобережная" - "Арсенальная" остановилась из-за неисправности поезда, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевского метрополитена в Facebook.

"Внимание! Красная ветка. Едем "Лесная" - "Дарница", "Академгородок" - "Крещатик". Участок "Левобережная" - "Арсенальная" - остановка из-за неисправности поезда", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, в течение прошлого года Киевский метрополитен перевез почти полмиллиарда пассажиров, что на 2,8% больше, чем годом ранее.

Источник: УНН
Теги: метро, метрополитен
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