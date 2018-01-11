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Стали известны детали показаний Россошанского о том, как он встретил Ноздровскую в день убийства
Стали известны детали показаний Россошанского о том, как он встретил Ноздровскую в день убийства
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Убийство Ноздровской: Россошанский на допросе пояснил, как избавлялся от улик

КИЕВ. 11 января. УНН. Юрий Россошанский сжег одежду убитой юристки Ирины Ноздровской, а свои вещи вывез в Киев и выбросил. Об этом обвиняемый в убийстве рассказал во время допроса, о чем УНН стало известно из собственных источников.

По словам обвиняемо, он сорвал с убитой одежду, чтоб оставлять меньше следов, а затем, принеся домой, сжег все в печи. Позднее он выкинул золу в канаву.

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Свою одежду он спаковал и, когда ехал в столицу, выбросил в мусорник неподалеку от станции метро Героев Днепра.

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Нож, как и телефон убитой, он выбросил в реку.

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Как сообщал УНН, полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве юристки Ирины Ноздровской.

Вышгородский районный суд Киевской области 9 января избрал подозреваемому в убийстве правозащитницы Юрию Россошанскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 марта 2018.

Источник: УНН
Теги: расследование, допрос, Убийство Ноздровской
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