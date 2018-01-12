С начала суток боевики 7 раз обстреляли позиции сил АТО

КИЕВ. 11 января. УНН. Боевики продолжают срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников, российско-оккупационные группировки совершили 7 обстрелов укреплений ВСУ, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"Соблюдение перемирия по вине российско-оккупационных группировок так и нет. С начала суток, вдоль линии разграничения сторон зафиксировано 7 обстрелов укреплений Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на луганском направлении враг проявлял огневую активность в районе Светлодарск дуги. Под обстрелами из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оказались наши позиции на подступах к Новолуганское, а возле Луганского боевики применили 120-мм минометы. Также, вблизи Новозвановки, незаконные вооруженные формирования нарушали режим тишины из крупнокалиберных пулеметов.

"На донецком направлении, в обед, захватчики из гранатометов обстреляли защитников Песков, а на Приазовье из 120-ти и 82-мм минометов оккупанты вели огонь по защитникам Широкино и Гнутово", - добавили в штабе.

Как сообщал УНН, за сутки в АТО погибли три украинских военных.