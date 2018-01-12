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Новости: Криминал
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В Киеве выясняют обстоятельства ДТП с участием полицейского

В Киеве выясняют обстоятельства ДТП с участием полицейского

КИЕВ. 11 января. УНН. Полиция выясняет обстоятельства ДТП, которое совершил полицейский на собственном автомобиле в Соломенском районе Киева. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.

"Вчера, 10 января, около 22.00 часов по линии "102" в полицию Киева поступило сообщение о том, что на Соломенской площади автомобиль столкнулся с электроопорой", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, на месте работала следственно-оперативная группа. В результате ДТП посторонние лица не пострадали. Водителя госпитализировали в медицинское учреждение с травмой головы. Также установлено, что он является работником полиции.

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"Руководством Национальной полиции Украины назначено служебное расследование по этому факту. После его проведения будет принято предусмотренное законодательством решение ", - заверили в полиции.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев, полицейские
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