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Защитник молодежной сборной Украины стал футболистом испанского "Эльче"

Защитник молодежной сборной Украины стал футболистом испанского "Эльче"

КИЕВ. 11 января. УНН. Центральный защитник молодежной сборной Украины Иван Зотько подписал контракт с клубом испанской Сегунды Б "Эльче", передает УНН со ссылкой на сайт испанского коллектива.

Детали перехода украинца из "Валенсии Месталье" пока не уточняются. Также остается неизвестным или перешел Зотько по арендной сделке или благодаря полноценному трансфера.

В нынешней кампании Зотько выступал за дубль "Валенсии", которая играет в группе 3 Сегунды и занимает 10 место. Украинец целом сыграл 14 поединков.

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Примечательно, что "Эльче" имеет 31 очко в группе 3 Сегунды, занимает 4-е место и имеет шансы на повышение в классе.

Источник: УНН
Теги: футбол
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