В Египте археологи раскопали древнюю "канцелярию" фараонов

КИЕВ. 11 января. УНН. На территории Бехдета в Египте американские и египетские археологи раскопали древнюю "канцелярию" фараонов, в которой хранились сокровища и работали чиновники времен пятой династии Древнего Египта. Об этом, со ссылкой на Министерство по делам древностей Египта, сообщает РИА "Новости", передает УНН.

Так, глава Высшего совета по делам древностей Мостафа Вазири заявил, что этот комплекс является самым древним следом существования цивилизации в Бехдете, что отодвигает время его основания на несколько столетий назад.

Активные раскопки на территории Бехдета были начаты в 2001 году командой американских и египетских археологов, возглавляемой Надин Меллер из университета Чикаго (США). За это время ученые откопали на территории города множество жилых зданий, амбар и различные административные помещения, построенные во времена правления 6 династии Древнего Царства и ее наследников.

По словам Меллер, последним и самым крупным и важным открытием ее команды стало обнаружение административного комплекса, построенного на территории Бехдета во времена фараона Джедкара Исеси, правившего в 2414-2375 годах до нашей эры.

Сама "канцелярия", как считает археолог, служила своеобразным "складом" и перевалочным пунктом для тех сокровищ и образцов пород, которые фараон добывал во время своих походов в восточные пустыни. В пользу этого говорит множество артефактов из разных уголков Синая, побережья Красного моря и прочих уголков Ближнего Востока и Африки, которые были найдены в этом комплексе, а также сохранившиеся в нем записи об участниках экспедиций и ее руководителях.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники российского института археологии во время раскопок вблизи строительства трассы "Таврида" в Керчи обнаружили сельскую усадьбу времен Римской империи.