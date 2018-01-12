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Почти 47 млн ​​грн выделят на кабинеты украинского языка в школах нацменьшинств - Гриневич

Почти 47 млн ​​грн выделят на кабинеты украинского языка в школах нацменьшинств - Гриневич

КИЕВ. 11 января. УНН. В 2018 году на современное оборудование кабинетов украинского языка в школах с языком обучения национальных меньшинств будет выделено 46,8 млн гривен. Об этом сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время рабочей поездки в Черновицкую область, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Я неоднократно наблюдала, что оборудование кабинетов украинского языка в школах с языком обучения национальных меньшинств осуществляется по остаточному принципу. Этого не может быть, ведь кабинеты украинского языка, где он изучается детьми с другим материнским языком, должны быть хорошо оборудованы дидактическими материалами, что помогает не носителем языка лучше его усваивать", - отметила Гриневич.

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Напомним, ранее Гриневич сообщила, что повышение зарплат учителям в 2018 году произойдет за счет роста размеров максимальной надбавки педагогическим работникам от 20% до 30%, при этом нижняя граница надбавки составит 5%.

Источник: УНН
Теги: Украина, школа, язык
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