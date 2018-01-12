Регистрация | Вход |
USD: 28,45 0,1169  EUR: 34,18 0,2113 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 12 января 2018 06:09
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Стали известны детали показаний Россошанского о том, как он встретил Ноздровскую в день убийства
Стали известны детали показаний Россошанского о том, как он встретил Ноздровскую в день убийства
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Путин рассчитывает на улучшение отношений с Украиной после урегулирования конфликта на Донбассе

Путин рассчитывает на улучшение отношений с Украиной после урегулирования конфликта на Донбассе

Владимир Путин

КИЕВ. 11 января. УНН. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что российско-украинские отношения улучшатся после урегулирования на востоке Украины. Об этом он заявил на встрече с руководством печатных СМИ и информагентств, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

По его оценке, на данный момент в российско-украинских отношениях "абсолютно ненормальная ситуация".

"Рассчитываю, что после решения вопросов на Донбассе - рано или поздно это произойдет, сомнений в этом нет, - будут нормализовываться межгосударственные отношения между Россией и Украиной в целом", - отметил глава российского государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Кремле одним из главных разочарований года назвали состояние минских соглашений

Также он отметил, что РФ не заинтересована в том, чтобы ситуация в Донбассе перешла в состояние замороженного конфликта.

"Мы бы хотели, чтобы ситуация была решена, чтобы она разрешилась", - подчеркнул Путин.

 

 

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Владимир Путин, Украина, конфликт
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.