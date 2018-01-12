Путин рассчитывает на улучшение отношений с Украиной после урегулирования конфликта на Донбассе

КИЕВ. 11 января. УНН. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что российско-украинские отношения улучшатся после урегулирования на востоке Украины. Об этом он заявил на встрече с руководством печатных СМИ и информагентств, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

По его оценке, на данный момент в российско-украинских отношениях "абсолютно ненормальная ситуация".

"Рассчитываю, что после решения вопросов на Донбассе - рано или поздно это произойдет, сомнений в этом нет, - будут нормализовываться межгосударственные отношения между Россией и Украиной в целом", - отметил глава российского государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Кремле одним из главных разочарований года назвали состояние минских соглашений

Также он отметил, что РФ не заинтересована в том, чтобы ситуация в Донбассе перешла в состояние замороженного конфликта.

"Мы бы хотели, чтобы ситуация была решена, чтобы она разрешилась", - подчеркнул Путин.