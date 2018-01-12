"Барселона" объявила о трансфере колумбийского защитника

КИЕВ. 11 января. УНН. Каталонская "Барселона" усилила состав колумбийским защитником бразильского "Палмейраса" Йерро Миной, сообщает УНН со ссылкой на сайт "сине-гранатовых".

Испанский гранд потратил на 23-летнего футболиста 11,8 млн евро, а клаусула за игрока составит 100 млн. Контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2023 года.

"Мина перешел в "Барселону" для укрепления центра обороны. Его рост 195 сантиметров, и он увеличит физическую мощь команды. Но он также быстрый и хорошо играет с мячом", - говорится на сайте каталонцев.

Отметим, что в прошлом розыгрыше чемпионата Бразилии Мина сыграл за "Палмейрас" 33 матча в которых забил восемь голов. Также в его активе семь игр и три гола в Кубке Либертадорес. До перехода в бразильский клуб Мина играл за колумбийский "Индепендьенте Санта-Фе".

Добавим также, 23-летний спортсмен сыграл 9 баталий за национальную команду своей страны и забил три гола.

Напомним, "Барселона" оформила один из самых дорогих трансферов в истории футбола.