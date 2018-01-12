Регистрация | Вход |
USD: 28,45 0,1169  EUR: 34,18 0,2113 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 12 января 2018 06:07
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Стали известны детали показаний Россошанского о том, как он встретил Ноздровскую в день убийства
Стали известны детали показаний Россошанского о том, как он встретил Ноздровскую в день убийства
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

"Барселона" объявила о трансфере колумбийского защитника

"Барселона" объявила о трансфере колумбийского защитника

КИЕВ. 11 января. УНН. Каталонская "Барселона" усилила состав колумбийским защитником бразильского "Палмейраса" Йерро Миной, сообщает УНН со ссылкой на сайт "сине-гранатовых".

Испанский гранд потратил на 23-летнего футболиста 11,8 млн евро, а клаусула за игрока составит 100 млн. Контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2023 года.

"Мина перешел в "Барселону" для укрепления центра обороны. Его рост 195 сантиметров, и он увеличит физическую мощь команды. Но он также быстрый и хорошо играет с мячом", - говорится на сайте каталонцев.

Отметим, что в прошлом розыгрыше чемпионата Бразилии Мина сыграл за "Палмейрас" 33 матча в которых забил восемь голов. Также в его активе семь игр и три гола в Кубке Либертадорес. До перехода в бразильский клуб Мина играл за колумбийский "Индепендьенте Санта-Фе".

Добавим также, 23-летний спортсмен сыграл 9 баталий за национальную команду своей страны и забил три гола.

Напомним, "Барселона" оформила один из самых дорогих трансферов в истории футбола.

Источник: УНН
Теги: футбол, Барселона
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.