Во Львовской области дерево убило лесника

ЛЬВОВ-КИЕВ. 11 января. УНН. Во Львовской области в Каменка-Бугском районе на человека упало дерево. От полученных травм мужчина скончался. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.

Сообщение в полицию поступило около 12.50. Полицейские установили, что на 52-летнего жителя Каменка-Бугского района, который работал мастером лесничества, упало дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Львове на железнодорожном пути нашли тело мужчины

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.