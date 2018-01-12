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"Игра престолов" и фильм о российском допинге претендуют на премию Гильдии режиссеров США

"Игра престолов" и фильм о российском допинге претендуют на премию Гильдии режиссеров США

КИЕВ. 11 января. УНН. Гильдия режиссеров США объявила номинантов на премию нынешней церемонии награждения Directors Guild Awards (DGA) за выдающиеся достижения в области телевидения, рекламы и документальных фильмов в 2017 году. Такую информацию обнародовали в среду на сайте гильдии, передает УНН.

На награду за лучший драматический сериал года претендует картина канала HBO "Игра престолов". Также за победу в этой категории будут бороться режиссеры сериалов "Очень странные дела" и "Рассказ служанки".

В категории "Лучшая комедия" представлены "Мастер на все руки", "Кремниевая долина", "Вице-президент" и "Странная миссис Майзель".

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Лучшим документальным фильмом, по версии американских режиссеров, может стать картина Брайана Фогеля "Икар", которая рассказывает о системе допинга в России. Кроме картины Фогеля, на премию претендует также фильм "Город призраков" о преступлениях боевиков террористической организации и картина "Счета" о китайских эмигрантах.

Победители будут объявлены на 70-й ежегодной церемонии награждения, которая состоится в субботу, 3 февраля 2018 года, в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес.

Как сообщал УНН, стали известны все номинанты 71-й церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Источник: УНН
Теги: США, кино, премия
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