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В МИД России обеспокоены из-за звонка с украинского номера из США

В МИД России обеспокоены из-за звонка с украинского номера из США

КИЕВ. 11 января. УНН. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность из-за телефонного звонка, который она якобы получила из украинского номера телефона от представителей американского издания Buzzfeed. Об этом Захарова написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В 20:41 по московскому времени раздается звонок по WhatsApp. Звонит девушка, говорит, что она то ли работает, то ли связана с пресловутым Buzzfeed. Спрашивает, как она может связаться с Михаилом Калугиным", - говорится в сообщении.

Речь идет о российском дипломате, которого, по словам Захаровой, ресурс обвиняет в связи с американским президентом Дональдом Трампом. Во время телефонного разговора на другом конце провода вмешался "американский мужской голос".

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"Когда это странное многоголосие заканчивается, я с удивлением обнаруживаю, что разговор велся с украинского мобильного номера", - написала обеспокоенная Захарова.

На вопрос представительницы МИД, почему с Buzzfeed звонят из украинского номера, Захаровой, по ее словам, ответили, что звонят из Нью-Йорка с украинского телефона, а гражданство собеседника к делу отношения не имеет.

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По ее словам, после этого на ее телефон пришел запрос о "деле Калугина".

Источник: УНН
Теги: США, МИД РФ, Украина
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