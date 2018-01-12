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Путин: США хотят "продвинуть" Навального в руководство РФ

Путин: США хотят "продвинуть" Навального в руководство РФ

КИЕВ. 12 января. УНН. Президент России Владимир Путин заявил, что американская администрация хотела бы видеть Алексея Навального в числе руководителей России. Такое мнение президент высказал на встрече с главными редакторами российских СМИ, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Путину задали вопрос о решении ЦИК не допустить Навального к выборам президента, и о реакции США на это решение. Представитель Госдепартамента ранее выразил обеспокоенность в связи с “применением суровых мер со стороны российского правительства по отношению к независимым голосов — от журналистов и к активистам гражданского общества и оппозиционных политиков”.

Отвечая на вопрос, Путин сказал: “Тот персонаж, о котором вы упомянули, — он же не единственный, кого не допустили. Почему других не называют. Это, пожалуй, говорит о преимуществах американской администрации <...>, говорит о том, кого они хотели бы продвинуть в политическую сферу России и кого они хотели бы видеть в руководстве страны”.

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Напоминаем, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуть из оккупированного Крыма Украине военную технику.

Источник: УНН
Теги: РФ, Крым, Украина
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