Геращенко прокомментировала заявление Путина о возвращении Украине кораблей из оккупированного Крыма

КИЕВ. 11 января. УНН. Первый затупник председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко отреагировала на заявление президента РФ Владимира Путина о возвращении Украине кораблей военного флота из оккупированного Крыма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на персональную Facebook-страницу политика.

“Крым за корабли не продаем, не сдаем и не меняем. Да, это наши корабли, украденные Путиным. Доведенные до ужасного состояния, как и сам Крым, оккупантами. Все, к чему прикасается русский мир, приходит в негодность. Мы вернем Крым, и всю украинскую собственность там, в том числе и корабли. Как и Донбасс” — отметила Геращенко на своей странице в Facebook.

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Как сообщал УНН, 11 января президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуть из оккупированного Крыма Украине военную технику.