В этом году на Закарпатье отреставрируют один из старейших замков области

УЖГОРОД-КИЕВ. 11 января. УНН. Закарпатская область получит 11,2 миллиона гривен на первую очередь неотложных работ по реставрации памятника архитектуры национального значения — Невицкого замка. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Закарпатской ОГА.

“Львиную долю денег (а именно 10,7 миллионов гривен) выделит Государственный бюджет Украины в рамках финансирования проектов регионального развития, которые могут реализовываться за счет средств, полученных от Европейского Союза. Еще 500 тысяч гривен выделит областной бюджет Закарпатья. Средства ожидаются в конце первого квартала этого года”, — говорится в сообщении облгосадминистрации.

Проект предусматривает реставрацию центральной башни с полной заменой кровли и укреплением деревянных конструкций, строительство смотровой площадки, укрепление стен башни, реставрацию малой башни, консервацию руин замка и благоустройство территории, установка системы наружного освещения и тому подобное.

Невицкий замок — уникальное сооружение XIV в., расположен в селе Каменица Ужгородского района. После религиозных войн XVII в. туристическая жемчужина Закарпатья находится в полуразрушенном состоянии.

Как сообщал УНН, Франция собрала 1,6 млн евро благотворительных взносов на реставрацию замка.