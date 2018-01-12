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Учителя украинского языка в школах нацменьшинств получат наибольшую прибавку к зарплате

Учителя украинского языка в школах нацменьшинств получат наибольшую прибавку к зарплате

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Учителя украинского языка в школах нацменьшинств будут получать наибольшую прибавку к зарплате. Об этом в эфире “5 канала” заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, передает УНН.

“Украинский язык в этих школах (школы с языками нацменьшинств — ред.) очень запущен. Мне очень жаль об этом говорить, но часто бывает так, что это какой-то второсортный учитель, у него нет оборудования в кабинете. И поэтому мы решили сделать также частью программы раздаточные материалы, наглядные пособия для учителей украинского языка в этих школах”, — сказала она.

Гриневич отметила: “Кроме того, мы предполагаем максимальную надбавку за престижность труда именно для учителей украинского языка в школах с языками для национальных меньшинств и для этих учителей, которые будут внедрять стандарт начального образования в первых классах со следующего учебного года”.

Как сообщал УНН, почти 47 млн грн выделят на кабинеты украинского языка в школах нацменьшинств.

Источник: УНН
Теги: образование, учитель, заработная плата
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