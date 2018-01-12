Новости: Спорт
Пятница, 12 января 2018, 00:20 • Сергей Куркович
"Шахтер" подписал нападающего минского ФК "Фортуна"
КИЕВ. 12 января. УНН. Нападающий белорусского ФК “Фортуна” Илья Василевич продолжит карьеру в донецком “Шахтере”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Фортуны”.
Стороны договорились о том, что футболист прибудет в расположение “Шахтера” 15 апреля. Именно тогда спортсмену исполнится 18 лет.
Контракт между сторонами вступит в силу начиная с 15 апреля и продлится 3-х лет.
Стоит отметить, что Василевич выступал во втором по силе чемпионате Белоруссии “Баранович” в рамках сезона 2017-го года — 9 поединков и 1 гол.
Как сообщал УНН, “ПАОК” арендовал защитника “Шахтера” Азеведо.
Источник: УНН
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час