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"Шахтер" подписал нападающего минского ФК "Фортуна"

"Шахтер" подписал нападающего минского ФК "Фортуна"

КИЕВ. 12 января. УНН. Нападающий белорусского ФК “Фортуна” Илья Василевич продолжит карьеру в донецком “Шахтере”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Фортуны”.

Стороны договорились о том, что футболист прибудет в расположение “Шахтера” 15 апреля. Именно тогда спортсмену исполнится 18 лет.

Контракт между сторонами вступит в силу начиная с 15 апреля и продлится 3-х лет.

Стоит отметить, что Василевич выступал во втором по силе чемпионате Белоруссии “Баранович” в рамках сезона 2017-го года — 9 поединков и 1 гол.

Как сообщал УНН, “ПАОК” арендовал защитника “Шахтера” Азеведо.

Источник: УНН
Теги: футбол, Шахтер
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