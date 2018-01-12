Пожар в столичном торговом центре ликвидировали

КИЕВ. 12 января. УНН. Пожар в Киеве, который возник в ТРЦ SilverBreeze, ликвидирован. Об этом УНН сообщает со ссылкой на “Киев Оперативный”.

“По состоянию на 23:00 пожар был ликвидирован”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что в результате инцидента первые этажи ТРЦ полностью затопило.

Кроме того, как сообщает сообщество, пожар оказался достаточно сложным, а потому на месте было устроено оперативный штаб и стянуты значительные силы бойцов пожарной охраны.

Причины возгорания будут устанавливать правоохранители.

Как сообщал УНН, в столице загорелся торговый центр, расположенный на Днепровской набережной.