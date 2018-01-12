Трамп "продал" Норвегии истребители из компьютерной игры

КИЕВ. 12 января. УНН. Президент США Дональд Трамп во время встречи с норвежским премьер-министром Эрной Сольберг заявил, что США поставили Норвегии истребители “F-52”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

Встреча Трампа с главой правительства Норвегии прошла в Белом доме и была посвящена двустороннему сотрудничеству, в том числе и в сфере обороны. Выступая на брифинге после переговоров Трамп отметил укрепление отношений Вашингтона и Осло, приведя в пример поставки военной продукции в Норвегию.

“В ноябре мы начали поставки первых истребителей F-52 и F-35. Всего их 52 и часть из них мы уже поставили досрочно”, — рассказал американский президент.

В США не производятся самолеты с названием F-52. Однако, отмечает газета, такие самолеты существуют в серии игр Call of Duty. Издание пишет, что в Белом доме не ответили на запрос журналистов является ли президент поклонником этой компьютерной игры.

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Как сообщал УНН, генерал Роберт Неллер, командующий Корпуса морской пехоты США, предупредил своих подчиненных о приближении войны и призвал их готовиться к будущей битвы , во время визита в Норвегию.