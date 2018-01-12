Регистрация | Вход |
USD: 28,45 0,1169  EUR: 34,18 0,2113 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 12 января 2018 06:06
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Стали известны детали показаний Россошанского о том, как он встретил Ноздровскую в день убийства
Стали известны детали показаний Россошанского о том, как он встретил Ноздровскую в день убийства
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Трамп "продал" Норвегии истребители из компьютерной игры

Трамп "продал" Норвегии истребители из компьютерной игры

КИЕВ. 12 января. УНН. Президент США Дональд Трамп во время встречи с норвежским премьер-министром Эрной Сольберг заявил, что США поставили Норвегии истребители “F-52”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

Встреча Трампа с главой правительства Норвегии прошла в Белом доме и была посвящена двустороннему сотрудничеству, в том числе и в сфере обороны. Выступая на брифинге после переговоров Трамп отметил укрепление отношений Вашингтона и Осло, приведя в пример поставки военной продукции в Норвегию.

“В ноябре мы начали поставки первых истребителей F-52 и F-35. Всего их 52 и часть из них мы уже поставили досрочно”, — рассказал американский президент.

В США не производятся самолеты с названием F-52. Однако, отмечает газета, такие самолеты существуют в серии игр Call of Duty. Издание пишет, что в Белом доме не ответили на запрос журналистов является ли президент поклонником этой компьютерной игры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Климкин в ближайшее время проведет встречу с главой МИД Норвегии

Как сообщал УНН, генерал Роберт Неллер, командующий Корпуса морской пехоты США, предупредил своих подчиненных о приближении войны и призвал их готовиться к будущей битвы , во время визита в Норвегию.

Источник: УНН
Теги: США, Норвегия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.