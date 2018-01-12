Суд изменил меру пресечения заместителю председателя Запорожской ОГА

КИЕВ. 12 января. УНН. Апелляционный суд Харьковской области изменил меру пресечения заместителю председателя Запорожского облсовета Владиславу Марченко из круглосуточного домашнего ареста на частичный домашний арест. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

Коллегия судей также отклонила ходатайство прокуратуры Харьковской области о заключении чиновника под стражу и ходатайства его защитников об отмене меры пресечения для Владислава Марченко вообще.

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Как сообщал УНН, апелляционный суд Харьковской области перенес на 15 января рассмотрение апелляционной жалобы прокуратуры Харьковской области, представленной на постановление следственного судьи Червонозаводского районного суда Харькова об избрании меры пресечения в виде залога подозреваемому заместителю Запорожского городского головы Анатолий Пустоваров.