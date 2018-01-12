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Зинченко попал в символическую сборную полуфиналов Кубка английской лиги

Зинченко попал в символическую сборную полуфиналов Кубка английской лиги

КИЕВ. 12 января. УНН. Хавбек сборной Украины и “Манчестер Сити” Александр Зинченко стал членом символической сборной первых полуфинальных матчей Кубка английской лиги по версии портала WhoScored, сообщает УНН со ссылкой на портал.

Украинский хавбек получил оценку 7,28. Среди всех участников данной символической команды в украинца наименьший полученный балл.

Заметим, что в символической сборной оказались еще несколько одноклубников Зинченко — Де Брюйне (8,52), Бернарду Сильва (7,75) и Стерлинг (7,77). Также в топ-11 игроков попал представитель “Бристоля”, четыре спортсмена из “Арсенала” и двое из “Челси”.

Примечательно, что Зинченко сыграл со стартовых минут уже в 4-х кубковых поединках “горожан” и только однажды выходил на замену в рамках АПЛ.

Как сообщал УНН, Зинченко попал в топ-5 игроков “Манчестер Сити” в матче Кубка английской лиги.

Источник: УНН
Теги: футбол, Украина
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